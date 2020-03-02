Erdoğan ve Tatlıses'le el ele poz veren Şivan Perwer: Pişman değilim

Şivan Perver, 2013 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve İbrahim Tatlıses ile Diyarbakır 'daki çözüm süreci bulaşmasına dair açıklamalarda bulundu.

"BİR ŞEY YAPTIK TUTMADI"

"Yaptığımdan hiç bir zaman pişman değilim. Bir şey yaptık tutmadı" diyen Perwer, "Aramızda husumetler bitsin, savaş bitsin, ne Türk ne de Kürt ölsün, barış olsun dedik. Ekonomik, kültürel, siyasal ilişkiler gelişsin istedik" şeklinde konuştu.

ÇÖZÜM SÜRECİNE DESTEK VERMİŞTİ

Çözüm sürecinde ismi öne çıkan ünlüler arasında yer alan Şivan Perwer, 37 yıl sonra Türkiye'ye dönmüştü. Çözüm sürecine destek veren Perwer, "Türkiye'deki tüm kesimleri barışa destek sunmaya ve insanlar arasında, hoşgörü, saygı, çoğulcu özgür ve demokratik bir toplum, sevgi ve kardeşlik duygularını geliştirmeye davet ediyorum. Sadece bunun için yarın Diyarbakır'dayım. Şimdiye kadar bu kutsal çalışmaya öncülük eden ve çaba sarfeden zindanda, dağlarda, sürgünde, parlementoda ve sorumlu makamlardaki bütün şahıslara kamuoyu önünde teşşekür ediyorum. Barış için atan kalplere, barış için çalışan beyinlere, barış için elini taşın altına koyanlara ve barışa el uzatanlara yüce Rabbimden sabır ve metanet diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA AĞLAMIŞTI

Şivan Perwer, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından sosyal medya hesabından yayınladığı videoda hüngür hüngür ağlamış ve "Biz size ne yaptık, saldırıyorsunuz" demişti.