Erdoğan ve Trump G-20 Zirvesi'nde görüştü: ABD'nin yaptırım ihtimali hala kalkmadı

Japonya
'da düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'ne katılan Amerika Birleşik Devletleri
(ABD) Başkanı Donald Trump
, Türkiye
'nin Rusya'dan S-400 alma planının ABD'yi 'karışık' bir duruma düşürdüğünü söyleyerek muhtemel yaptırımların değerlendirme aşamasında olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a sempati duyduğunu da belirten Trump, iki ülke arasında yaşanan S-400 krizinden kendinden önceki Başkan Barack Obama
yönetimini sorumlu tuttu. Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama yönetiminden Patriot almak istedi fakat izin verilmedi. Obama döneminde Türkiye'ye adil davranılmadı." dedi.