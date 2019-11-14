Erdoğan ve Trump Beyaz Saray'da görüşürken Pentagon'dan F-35 açıklaması geldi: Türkiye 2020'de programdan çıkacak

Dünya gündemi Beyaz Saray'daki Erdoğan-Trump görüşmesine dikkat kesildiği sırada Pentagon'dan çok kritik bir açıklama yapıldığı ortaya çıktı. İkili görüşme devam ederken Türkiye'nin çıkarıldığı F-35 programının yöneticisi Korgeneral Eric Fick açıklamalarda bulundu.

ABD ile Türkiye arasında yaşanan S-400 krizi sonrasında Ankara'nın F-35 programından çıkarılmasıyla birlikte gerilen ilişkilerde sıcak bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmesi sırasında Pentagon'dan üst düzey bir yetkilinin Kongre'de açıklamalarda bulunduğu ortaya çıktı.

"TÜRKİYE'NİN YERİNE YENİ ALTERNATİFLER GELDİ"

Savunma sanayi üzerine yaptığı haberlerle bilinen dünyanın çok okunan dergilerinden Defense News'ün "Pentagon yetkilisi F-35 programının yolunda olduğunu ve Türkiye'nin yerine yeni alternatiflerin geldiğini söyledi" başlığıyla aktardığı haberde ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bünyesinde F-35 programını yöneten Korgeneral Eric Fick'in açıklamalarına yer verildi.

Pentagon yetkilisi Eric Fick

"TÜRKİYE'NİN PROGRAMDAN ÇIKIŞI MART 2020'Yİ BULACAK"

Kongre'de açıklamalarda bulunan Fick, ABD'nin Türkiye'nin ayrılması sonrasında alternatif ülkeler bulduğunu söylerken, "Türkiye'nin programdan çıkışı Mart 2020'yi bulacak. Lockheed ve Pratt&Whitney alternatif tedarikçi bulma konusunda müthiş ilerleme kaydetti" dedi.

Programın yöneticisi olarak görev alan Korgeneral Fick, "Bir yıl önce çalışmaya başladık, çok sessiz fakat incelikli bir şekilde çalışarak bütün bu parçalar için alternatif kaynak aramaya çalıştık. Henüz hepsini bulamadık yaklaşık 12 komponente alternatif bulamadık" dedi. Fick, bu 12 parçanın arasında pervane ve aracın iskeleti olduğunu dile getirdi.