Haberler » Güncel » Erdoğan ve Trump'ın ortak basın toplantısına Hilal Kaplan damga vurdu - Haber

Erdoğan ve Trump'ın ortak basın toplantısına Hilal Kaplan damga vurdu

ABD Başkanı Trump, ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dost canlısı bir gazeteci seçmesini istedi. Erdoğan'ın da tercihini Hilal Kaplan'dan yana kullanması sonrası yaşanan diyaloglar ortaya renkli görüntüler çıkardı.

14.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:47

Beyaz Saray'daki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrası gerçekleştirdikleri basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'den 'sadece dost canlısı' gazetecilerden soru alınacağını söylemesi iki liderin gülüşmesine sebep oldu.

ERDOĞAN, HİLAL KAPLAN'I SEÇTİ

ABD Başkanı Trump, "Sadece dost canlısı gazeteciler, onlardan çok fazla yok zaten" sözlerinin ardından Erdoğan'dan birini seçmesini isterken; Cumhurbaşkanı'nın tercihi Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan oldu.

"HABER YAPTIĞINIZA EMİN MİSİNİZ?"

Hilal Kaplan'ın kendisine yönelttiği sorunun ardından bir soru da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sormasını isteyen Trump, Kaplan'ın bir an duraklamasının ardından da şunları söyledi: "Haber yaptığınıza emin misiniz? O soruyla Türkiye için çalışmıyor musunuz?"

ABD Başkanı'nın yorumu, iki liderin gülüşmesine sebep oldu.

Erdoğan ve Trump'ın ortak basın toplantısına Hilal Kaplan damga vurdu

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Hilal Kaplan, Donald Trump, Politika, Güncel


Son Dakika Güncel Haberleri
11:41 Kenan Sofuoğlu, karadaki hız tutkusunu flyboardla göle taşıdı
11:40 "Türkiye, Ahıska Türkleri'ne her türlü katkıyı sağlamayı sürdürecektir"
11:40 İskenderun Körfezi'ndeki canlıların yarısı egzotik tür
11:40 Rusya'da okulda silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
11:40 51 ülkeden 81 alıcı Türk mutfak sektörü için İstanbul'a gelecek
11:34 Ölü bulunan eski İngiliz subayının eşine yurt dışına çıkış yasağı kondu
11:10 Habertürk sunucusunu zora sokan kavga! Apar topar yayını kestirdi
11:06 Boğaz'da geminin çarptığı yalıda çalışmalar durdu
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı
00:50 Son dakika: Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim
09:25 Trump'ın Suriyelilerle ilgili verdiği rakamı, Erdoğan düzeltti
10:22 Erdoğan ve Trump'ın ortak basın toplantısına Hilal Kaplan damga vurdu
11:35 22. yüzyıl ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Yüzyıl hesaplama
11:00 15 Kasım Cuma hutbesi konusu nedir? Diyanet Cuma hutbesi
14.11.2019 11:43:16