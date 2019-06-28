28.06.2019 09:55
Haberler » Güncel » Haber

Erdoğan ve Trump'tan G20'de samimi poz

Erdoğan ve Trump

Japonya'daki G20 Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülke liderleriyle samimi pozları dikkat çekti.

Japonya 'daki G20 Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın ülke liderleriyle samimi pozları dikkat çekti. Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile pozundaki detaylar zirveye damgasını vurdu. Japonya'nın Osaka şehrindeki INTEX Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderlerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya liderleriyle samimi fotoğrafları dikkat çekti. Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile samimi pozları dikkat çekti.
(İHA)
Kaynak: İHA
japonya , cumhurbaşkanı , donald trump , g20 , Güncel

Son Dakika Haberleri
10:02 Türk savunma sanayiinden F-16 için ACMI sistemi
10:01 ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN DUYURUSU
10:01 Apple Music 60 milyon aboneye ulaştı
10:01 Sanayinin çehresini değiştiren bahçe
10:01 Kandil'de PKK hedefleri vuruldu
10:01 Bakan Pakdemirli'den lavanta hasadı
10:01 AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı'nın İBB'deki Atatürk tablosuyla ilgili yorumu tartışma yarattı