02.07.2019 14:14
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Erdoğan ve Xi aile fotoğrafında

Erdoğan ve Xi aile fotoğrafında

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Çin'in başkenti Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile aile fotoğrafı çektirdi.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , resmi ziyaret için geldiği Çin'in başkenti Pekin 'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile aile fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping aile fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından resmi törenle karşılandı. Resmi karşılama töreninin ardından Xi Jinping ile baş başa görüşme gerçekleştiren Erdoğan, sonrasında heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmenin ardından liderler eşleriyle birlikte aile fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çin ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik ediyor. - PEKİN
Kaynak: İHA
Çin Halk Cumhuriyeti , Xi Jinping , Pekin , Güncel

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