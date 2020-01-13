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Erdoğan, vefatının yıl dönümünde "Lefter Küçükandonyadis"i andı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, futbolcu ve teknik direktör Lefter Küçükandonyadis'i vefat yıl dönümünde saygıyla andığını ifade etti.

13.01.2020 19:28 | Son Güncelleme: 13.01.2020 19:28Erdoğan, vefatının yıl dönümünde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, futbolcu ve teknik direktör Lefter Küçükandonyadis'i vefat yıl dönümünde saygıyla andığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ordinaryüs" lakabıyla da tanınan futbolcu Küçükandonyadis'in vefatının 8. yılı dolayısıyla saat 19.07'de Twitter'da paylaşımda bulundu.
Erdoğan, Lefter'in fotoğrafına da yer verdiği paylaşımında, "Milli Takım ve Fenerbahçe'nin büyük oyuncusu, Türk futbolunun efsanevi ismi 'ordinaryus' Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 8. yıl dönümünde saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Lefter Küçükandonyadis, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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