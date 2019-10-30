Erdoğan: Yakında terörle mücadelede yeni müjdeler olacak

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin öldürüldüğünü sosyal medyadan müjde olarak duyurmuştu. Tüm dünyada yankı uyandıran tweet sonrası ise canlı yayında Trump, Bağdadi'nin nasıl öldürüldüğünü anlatmıştı. Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump örneğine işaret edip, "İnşallah yakında terör mücadele milletimize müjdelerimiz olacaktır." dedi.

"BAZI ÜLKELER TEHDİT GÖRDÜKLERİ TERÖRİSTLERİ BULUP ORTADAN KALDIRIYOR"

Terörle mücadele yeni müjdelerin olacağını ifade eden Erdoğan, "Bazı ülkeler milli güvenliklerine tehdit gördüğü teröristleri bulup ortadan kaldırıyorlar. Türkiye'nin de aynı hakka sahip olduğunu kabul ediyorlar demektir. Buna ellerini sıktıkları, övgüler dizdikleri teröristler de dahildir. İnşallah yakında bu konuda milletimiz müjdelerimiz olacaktır." şeklinde konuştu.

"ARTIK YEDİ DÜVELE MEYDAN OKUYABİLEN TÜRKİYE VAR"

Erdoğan, ayrıca, "Allah'ın izniyle Türkiye önündeki psikolojik ve fiziki bariyerleri yıkmıştır. Bugün artık karşımızda kendine güvenen, tarihinden güç alan, milleti ve devletiyle aynı ideallerine kenetlenmiş bir ülke var. Dün adeta yok sayılan, kendi sınırları içinde hareket eden bir ülke görünümden bugün küresel düzeyde oyun kuran bir devlet haline geldi. 3 – 5 milyar dolarlık manipülasyonla ekonomimizin çökertildiği, 3-5 terör eylemiyle ülkemizin hizaya sokulduğu günler hamdolsun geride kaldı. Artık her alanda kendi iradesini ortaya koyabilen, gerektiğinde yedi düvele meydan okuyabilen bir Türkiye var." dedi.

NE OLMUŞTU?

Bağdadi'nin öldüğü operasyon, önceki gece İdlib'de yapılmıştı. Barişa köyü yakınlarındaki bir hedefi, 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA) yoğun ateş altına almıştı. Havadan indirme yapılan operasyonun ardından helikopterler olay yerinden ayrılmıştı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) operasyona ilişkin yayımlanan açıklamada, "ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde, askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur." ifadesi kullanılmıştı. Trump, Beyaz Saray'da dün yaptığı açıklamada, DEAŞ elebaşının Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıklamıştı.