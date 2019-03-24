Erdoğan, Yenikapı Miting Alanına Bir Aşk Hikayesi Şarkısıyla Giriş Yaptı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılacağı, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki Büyük İstanbul Mitingi'ne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

FONDA AYNI ŞARKI VARDI

Alana ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi. Coşkunun tavan yaptığı anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayahan'ın Bir Aşk Hikayesi şarkısı eşliğinde alandakileri selamladı.

ERDOĞAN'DAN SONRA BİNALİ YILDIRIM'DA MİTİNG ALANINDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yenikapı miting alanına gelmesinin ardından Binali Yıldırım'da miting alanındaki yerini aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eşiyle beraber sahneye çıktı ve miting alanındaki vatandaşları selamladı.