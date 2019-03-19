Erdoğan, Yerel Seçimler Öncesi Tüm Teşkilatları Uyardı: Vatandaşı Anlamakta Zorlananlar Var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar mitinginde halka hitap etti. AK Parti teşkilatlarına uyarılarda bulunan Erdoğan, "Duyuyorum ki teşkilatımızda vatandaşlarımızı anlamakta hala zorlananlar var. Duyuyorum ki belediyelerimizde vatandaşlarımıza yeterli ihtimamı göstermeyenler var. Duyuyorum ki milletvekillerimiz arasında vatandaşımızın ulaşmakta zorluk çektikleri var. Duyuyorum ki partimizde vatandaşımızın hissiyatını, derdini, sıkıntısını dinlemek istemeyenler var. Buradan, sizlerin huzurunda yürekten gelen bir hissiyatla söylüyorum, vatandaşımızın gönlünü kıran benim de kalbimi kırmış demektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"MİLLETİN DUASINI ALAN SİYASETÇİYİ DURDURABİLECEK HİÇBİR FANİ GÜÇ YOKTUR"

Milletin desteğini, duasını alan bir siyasetçiyi durdurabilecek hiçbir fani güç yoktur. Milleti ile aynı hedefe yürüyen, aynı idealleri paylaşan bir devlet adamın önünü kesebilecek hiçbir engel yoktur.

Hizmet ateşiyle yananlara durmak yakışmaz. Çamlıca Camii bugüne kadar yapılan camilerin en mükemmeli

"ÜSKÜDAR'DA 2B TAPU SORUNUNU ÇÖZDÜK"

Üsküdar'da 8 adet köprü ve kavşak yollarıyla bağlantı yollarını hizmete açtık. Üsküdar meydanı 125 bin metrekarelik alan ile İstanbul'un en presteijli merkezi olarak ortaya çıktı.

Kim Üsküdar'ın imar planı sorunu var diyorsa yalan söylüyor. Üsküdar'da 2B tapu sorununu çözdük.

Milletin hayrına hangi hizmet varsa hepsini bu CHP yargıya taşımıştır. Üsküdar'da da aynısını yapıyorlar.

Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarına söylüyorum, 2 yıl içinde Üsküdar'daki tüm tapu ve imar projelerini çözeceksiniz.

"VATANDAŞIMIZIN GÖNLÜNÜ KIRAN BENİM DE KALBİMİ KIRMIŞ DEMEKTİR"

Duyuyorum ki teşkilatımızda vatandaşlarımızı anlamakta hala zorlananlar var. Duyuyorum ki belediyelerimizde vatandaşlarımıza yeterli ihtimamı göstermeyenler var. Duyuyorum ki milletvekillerimiz arasında vatandaşımızın ulaşmakta zorluk çektikleri var. Duyuyorum ki partimizde vatandaşımızın hissiyatını, derdini, sıkıntısını dinlemek istemeyenler var. Buradan, sizlerin huzurunda yürekten gelen bir hissiyatla söylüyorum, vatandaşımızın gönlünü kıran benim de kalbimi kırmış demektir. Vatandaşımızı küstüren benim dünyamı yerle yeksan etmiş demektir.