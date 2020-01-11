Erdoğan, yerel yönetim reformu kapsamında CHP'li belediyelerin de ziyaret edilmesini istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yerel Yönetim Politikaları Kurulu, yerelde reform konusu başta olmak üzere yereldeki sorunları masaya yatırdı. Erdoğan'a illere yaptıkları ziyaretlere dair gözlemleri anlatan kurul üyeleri, belediyelerde ana problemin borçlanma süreçleri olduğuna dikkati çekti. Erdoğan'ın kuruldan bazı CHP'li büyükşehir belediye başkanlarını da ziyaret etmelerini istediği öğrenildi.

HAZIRLANAN RAPOR ERDOĞAN'A SUNULDU

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu, önceki gün Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, yerel yönetim reformu başta olmak üzere illerin sorunları, kurulun illerde yaptığı toplantılar değerlendirildi. Kurul, Türkiye Belediyeler Birliği, çeşitli STK'lar, üniversiteler ile illerde yaptıkları görüşmelerden çıkan sonuçlara ilişkin raporunu da Erdoğan'a sundu.

BORÇLANMA KONUŞULDU

Kaynaklar, kurulun Erdoğan'a sunduğu raporun bir öneri mahiyetinde olduğunu, nihai sonuç olmadığına vurgu yaparken, son kararın AK Parti'deki çalışmalar çerçevesinde verileceği belirtti. Kurul, 2019'un başında Erdoğan'ın talimatı ile çalışma başlatmış ve yerel yönetimlerde 51 ilin de aynı büyükşehirlerde olduğu gibi bütün hizmet verebilmesinin önünün açılması konusunun da içinde olduğu yerel yönetimler reformunu gündemine almıştı. Ancak bu düzenlemeye dair kuruldan net bir görüş çıkmadı. Kurul, belediye başkanı ve belediye meclislerinin yetkileri, imar başta olmak üzere belirli yetkilerin ilgili bakanlıklara devredilmesi, belediye borçlanmaları konularında görüşlerini sundu. İllere yapılan ziyaretleri de değerlendiren kurul üyeleri, belediyelerde ana problemin borçlanma süreçleri olduğu tespitini Erdoğan'a iletti. Büyük ölçekli projelerin finansmanı için bakanlıklarla irtibat halinde olunması gerektiğine dair görüşlerin de ele alındığı toplantıda, belediye borçları ve borçlanmaya yönelik yeni modeller üzerinde çalışmalar değerlendirildi.

"CHP BELEDİYELERİ DE ZİYARET EDİN" TALİMATI

Kurulun zaman zaman Ankara'da bazı CHP'li belediyelerden bilgi aldığı öğrenilirken, Erdoğan'ın kuruldan bazı CHP'li büyükşehir belediye başkanlarını yerinde ziyaret etmelerini istediği belirtildi.