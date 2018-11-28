Erdoğan: Milli Paramızı Kullanmaktan Başka Çıkış Yolu Yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İSEDAK Toplantısı'nda konuştu. Gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, milli paranın önemine değindi. Döviz kurunun altında ezilmemek için milli para kullanmaktan başka çıkış yolu olmadığını belirten Erdoğan, "Aksi takdirde döviz kuru altında ezilmeye devam edeceğiz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları;

"Hiçbir baskı, zulüm Filistinlilerin kalplerindeki hürriyet ateşini söndürmeye yetmeyecek. Müslümanlar olduğu sürece, hakkı, adaleti ve özgürlüğü savunan insanlar olduğu sürece inşallah Filistin de var olmaya devam edecektir.

"1. DÜNYA SAVAŞI'NIN AÇTIĞI SIKINTILARLA YÜZLEŞİYORUZ"

Değerli kardeşlerim bugünkü İSEDAK Bakanlar toplantısını, 1.Cihan Harbi'nin yıl dönümünde gerçekleştiriyoruz. Bu savaşın yıkıcı etkilerini hala hissediyoruz. Geçmişte yaşanan her hadise müslümanlar için iyi okunması gereken olaylar silsilesidir. Kalıpların, önyargıların vurduğu prangalardan kurtulup meseleye yaklaşmak hayati önemde. Beşeri, siyasi, toplumsal alanda halen 1. Dünya Savaşı'nın açtığı sıkıntılarla yüzleşiyoruz.

"GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Bütün savaşlara son vereceği söyleyen, ancak bir çok kanlı savaşa kapı aralayan Birinci Dünya Savaşı'nın gelişmelerini yakından izliyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları ile doğrudan ilişkili problemlere çözüm üretebilmemiz sorunun kaynağını iyi analiz etmekle mümkündür.

"MİLYONLAR AÇ, AÇIKTA YAŞIYORSA..."

Tarih bizler için olmuş, bitmiş olaylar bütünü değil. Kuvvet, cesaret ile ibret aldığımız bir durumdur. Acı, tatlı her vaka biz Müslümanlar için üzerinde iyi düşünülmesi gereken olaylar silsilesidir. Yemen'de yaşananlara seyirciyiz. Milyonlar aç, açıkta yaşıyorsa bunun sorumlusunu farklı yerlerde aramaya gerek yok. Bölgemizin tarihiyle bağdaşmayan politikalar sadece Filistin'de değil, başka yerlerde de kardeş kavgasına sebep oldu.

"GÖNÜLLERİMİZE YENİ HUDUTLAR, DUVARLAR ÖRMEMELİYİZ"

Birinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 100. yıl dönümünde yapmamız gereken tarihten ders çıkarmaktır. Sınırlarımızı kanla çizilmiş coğrafyada gönüllerimize yeni hudutlar, duvarlar örmemeliyiz. Coğrafyamıza zerk edilen hastalıkların başında ırkçılık ve mezhepçilik geliyor. Farklılıklarımızı kaşıyarak bizleri birbirimize kırdırmaya çalışanların oyunlara artık gelmemeliyiz. Bir damla petrol, bir damla kandan daha kıymetlidir mantığıyla hareket edenlerin kurduğu tuzaklara artık düşmemeliyiz.

"HER ŞEY BİR ÜYENİN İKİ DUDAĞININ ARASINDA"

BM Güvenlik Konseyi'nin daha çok daimi üyelerin çıkarlarını koruduğunu yakından tecrübe ettik. Kutuplardaki balinaların sayılarını düşündükleri kadar Somali'deki aç çocukları düşünmediklerine şahit olduk. Artık Birinci Dünya Savaşı sonrası dünyada yaşamıyoruz, yeni bir dünya kuruldu. BMGK'da 5 daimi üye, 15 geçici üye ile kimse kimseyi kandırmasın. Her şey 5 üyenin, hatta bir üyenin iki dudağı arasında.

"SURİYE'DEKİ KRİZİ BİZ YOLUNA KOYACAĞIZ"

Suriye'deki krizi başkaları değil, biz hal yoluna koyacağız. Berlin'den Paris'e, Brüksel'den Moskova'ya nerede olursa olsun teröristlerin masumları öldürmesine biz karşı çıkacağız. DEAŞ bahanesiyle bölgemizde yeni terör devletleri oluşturulmasına biz karşı çıkacağız. Ticaretimizde milli para birimi kullanmamız son derece önemli.

"YERLİ VE MİLLİ PARAMIZI KULLANMAKTAN BAŞKA ÇIKIŞ YOLU YOK"

Yerli ve milli paramızı kullanmaktan başka çıkış yolu yok. Aksi takdirde döviz kuru altında ezilmeye devam edeceğiz. ABD yönetiminin gümrük vergilerini yükseltmesi dünya ticaretinde korumacı eğilimleri artırdı. Gümrüklerimizde altyapıları modernleştirmemiz, gümrük işlemlerini basitleştirmemiz lazım."