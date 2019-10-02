Haberler » Spor » Haber

Erdoğan Yeşilyurt: "Geçen sene sıkıntılar yaşadım"

D.G. Sivasspor'da, Ankaragücü maçının hazırlıkları devam ederken, orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, "Analizi yaptık. İnşallah geçen maç gibi iyi oynarız ve galibiyet alırız" dedi.

02.10.2019 16:29Erdoğan Yeşilyurt:
D.G. Sivasspor'da, Ankaragücü maçının hazırlıkları devam ederken, orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, "Analizi yaptık. İnşallah geçen maç gibi iyi oynarız ve galibiyet alırız" dedi.

Geçen sezon sıkıntılı günler yaşadığını ifade eden Erdoğan, "Hocama çok teşekkür ediyorum. Geçen sene sıkıntılar yaşadım. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Bazen iyi, bazen kötü oluyor. Futbol böyle bir şey. Bazen iyi zamanınız bazen de kötü zamanınız oluyor. Ben de inşallah daha iyi, daha faydalı olurum. Bu sene ne kadar maç yaparsam o kadar iyi. Goller ve asistlerle hocamın bana olan güvenini yerine getirmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Ankaragücü, Sivasspor, Spor

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Haberleri
20:59 U19 kadın milliler, macaristan'a 2-0 mağlup oldu
20:58 Limoges csp (fotoğraflar)
20:56 Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası
20:54 Voleybolda millilerin olimpiyat yolundaki rakipleri belli oldu
20:53 Trabzonspor, basel maçı hazırlıklarını tamamladı
20:51 Futbol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme Turu
20:51 Başakşehir, mönchengladbach'a hazır