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Erdoğan Yeşilyurt: "Gençlerbirliği maçını kazanmak istiyoruz"

DG Sivasspor'un orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, Gençlerbirliği ile oynayacakları maça galibiyet için çıkacaklarını söyleyerek, "Maça çok iyi hazırlandık, kazanmak istiyoruz.

20.12.2019 12:57 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:02 Erdoğan Yeşilyurt:
DG 'un orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, ile oynayacakları maça galibiyet için çıkacaklarını söyleyerek, "Maça çok iyi hazırlandık, kazanmak istiyoruz. 8'de 8 yapmak istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 16. haftasında oynayacakları Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdüren Sivasspor'da antrenman öncesi Erdoğan Yeşilyurt basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gençlerbirliği maçına iyi hazırlandıklarını söyleyen Yeşilyurt, "Bu maça çok iyi hazırlandık, kazanmak istiyoruz. 8'de 8 yapmak istiyoruz. Yani son 2 maçı kazanmak istiyoruz. Puan farkını 8-9'a çıkarmak istiyoruz, inşallah bu olur. İnşallah galip geliriz ve lider olarak döneriz. Gençlerbirliği formda bir takım. Çok iyi bir takım. Analiz ettik. Ön tarafı baya etkili, onları durdurursak golümüzü de atarsak galip geleceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"Stres oluştursa 7'de 7 yapmazdık"

"Liderlik takımda stres oluşturuyor mu?" sorusuna ise Erdoğan Yeşilyurt, "Liderlik stres oluştursa 7'de 7 yapmazdık ve şu an 6 puan fark olmazdı. Öyle bir şey yok yani. Biz işimize bakıyoruz. Dediğim gibi bu karşılaşmaya çok iyi hazırlandık" cevabını verdi.

"Elimden geleni yapıyorum"

Başarılı orta saha oyuncusu son olarak hedefi ile ilgili yöneltilen soruya ise şu cevabı verdi:

"Her oyuncunun hedefi oynamaktır. Ben de oynamak istiyorum ve elimden geleni yapıyorum. Hoca ister ilk 11'de oynatır, ister sonradan oyuna alır. Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." - SİVAS

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Kaynak: İHA

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