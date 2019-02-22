Erdoğan Yolda Vatandaşlarla Sohbet Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Manisa
mitingi sonrası akşam saatlerinde İstanbul
'a geldi. Erdoğan, Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Huber Köşküne geçti. Yaklaşık 1 buçuk saat burada kalan Cumhurbaşkanı, Huber köşkü çıkışında yolda aracını bekleterek vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Erdoğan daha sonra Kısıklı
'ya geçti.
Görüntü Dökümü:
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-Cumhurbaşkanı konvoyundan detaylar
-Cumhurbaşkanının vatandaşlarla sohbet etmesi
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Kaynak: DHA