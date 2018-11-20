Erdoğan: Yolunu Şaşıranlar Varsa ya Islah ya Tasfiye Edeceğiz (Ek)

20 Kasım 2018 Salı 14:36



20 Kasım 2018 Salı 14:36

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında 2018'in Ekim ayı sonu itibariyle 130 mobil ekibin 11 bini aşkın çocuğa müdahale ettiğini belirtti.Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlık ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde TBMM'de Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen 19'uncu Ulusal Çocuk Forumu'na katıldı.2018 çocuk işçiliği ile mücadele yılı kapsamında düzenlenen foruma, Türkiye'nin 81 ilinden gelen aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 245 çocuk katıldı. Bakan Selçuk, çocuklara hizmet anlamında Türkiye'de önemli adımların atıldığını vurguladı. Bakanlık olarak tüm çocukların eşit haklara sahip olmalarını önemsediklerini ifade eden Zehra Zümrüt Selçuk, 2018'in çocuk işçiliği ile mücadele yılı ilan edildiğini hatırlatarak, "Çocuk işçiliği başta olmak üzere çocuklarımızın geleceği için çeşitli stratejiler geliştiriyoruz" dedi.'130 MOBİL EKİP 11 BİNİ AŞKIN ÇOCUĞA MÜDAHALE ETTİ'Bakan Selçuk, çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında 2018'in Ekim ayı sonu itibariyle 130 mobil ekibin 11 bini aşkın çocuğa müdahale ettiğini belirtti.Bakan Selçuk, "Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ve Sosyal Yardımlaşma Vakıfları aracılığı ile 2 bin 969 çocuğumuzun ailesine destek sağlanmış ve 3 bin 757 çocuğumuzun ailesine yönelik rehberlik hizmeti verilmiştir" diye konuştu.'228 ÇOCUK BAKIM KURULUŞLARINA ALINDI'Çocuklarla ilgili yapılan mesleki çalışmalar sonucunda 228 çocuğun bakım kuruluşlarına alındığını duyuran Bakan Selçuk, "Bakanlık olarak çocuklarımızı her türlü istismardan, şiddetten, madde bağımlılığından, terörden korumak zorundayız" şeklinde konuştu. Bakan Selçuk, Bakanlık ve UNICEF işbirliği ile düzenlenen 'Sosyal Uyum Programı' kapsamında bugüne kadar yaklaşık 70 bin çocuğa ulaşıldığını belirtti.'PROJELERİMİZ 81 İLDE DEVAM EDİYOR'100 günlük eylem planı kapsamında hayata geçirilen 23 pilot ilde uygulanan "Okul Destek Projesi"ni 81 ile yaygınlaştırıldığını ifade eden Bakan Selçuk, "81 ilde ilgili bütün kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarımızla beraber "Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar" projemize devam ediyoruz" dedi.Bakan Selçuk, çocuk dostu eserlerin desteklenmesi ve zararlı içeriklerle mücadele edilmesi kapsamında çocuk dostu kitap sayısını 222'ye çıkardıklarını ifade etti.'ÇOCUKLAR ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE YATIRIMDIR'Çocuk işçiliği ile mücadele konusunda medyanın ve sivil toplum kuruluşlarının önemine de değinen Bakan Selçuk, "Çocuk haklarının tanıtılması, benimsenmesi ve benimsetilmesinde, toplumun her bireyine ayrı ayrı sorumluluklar düşmektedir. Çocuklar ülkemizin geleceğine yatırımdır" diye konuştu.Türkiye Çocuk Hakları Koordinatörleri hazırladıkları 19 maddelik bildiriyi, Bakan Selçuk ve Meclis İdare Amiri Orhan Yegin'e takdim etti. Deklarasyonun hayırlara vesile olmasını dileyen ve çocukların fikirlerine büyük önem verdiğini dile getiren Bakan Selçuk, çocuklarla sohbet edip yakından ilgilendi.Forumun ardından çocuklar Bakan Selçuk ile birlikte grup toplantısında bildiriyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etti.Görüntü Dökümü:_Bakan Selçuk ve çocuklar, Cumurbaşkanı Erdoğan'a Ak Parti grup toplantısı sonrasında bildiriyi teslim etmesi