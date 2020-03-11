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Erdoğan Yunanistan'a 'Sen de Kapıyı Aç' Çağrısını Yineledi

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Erdoğan, Yunanistan'a kapılarını açma çağrısını yineledi, Yunanistan'ın mültecilere yaptıkları sert müdahaleleri "Nazi işkencesi" olarak tanımladı.

11.03.2020 19:46 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:46
Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Erdoğan, Yunanistan 'a kapılarını açma çağrısını yineledi, Yunanistan'ın mültecilere yaptıkları sert müdahaleleri "Nazi işkencesi" olarak tanımladı Erdoğan Yunanistan'a 'Sen de Kapıyı Aç' Çağrısını Yineledi

Kaynak: DailyMotion.com

Etiketler : Yunanistan, Güncel

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