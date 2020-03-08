Erdoğan: "(Yunanistan'ın sığınmacılara müdahalesi) Bu insanlık dışı eylemlere karşı kimse sesini...
Erdoğan: "(Yunanistan'ın sığınmacılara müdahalesi) Bu insanlık dışı eylemlere karşı kimse sesini çıkarmıyor.
08.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:54
Erdoğan: "( Yunanistan 'ın sığınmacılara müdahalesi) Bu insanlık dışı eylemlere karşı kimse sesini çıkarmıyor."
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Erdoğan: "(Yunanistan'ın sığınmacılara müdahalesi) Bu insanlık dışı eylemlere karşı kimse sesini...
Etiketler : Yunanistan, Güncel
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