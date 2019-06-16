Erdoğdu, Satala Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu

Gümüşhane
İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu ve meclis üyeleri, geçen yıl kazı çalışması başlatılan Kelkit
ilçesindeki Satala Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.
İl Genel Meclisi üyeleri Mihdat Uçan, Coşkun Korkmaz
ve Sami Tuncay ile Sadak Köyü sınırları içindeki antik kente gelen Erdoğdu, köy muhtarı Muharrem Erdoğan
ve köy halkı bir süre sohbet etti.
Sohbetin ardından antik kentte incelemelerde bulunan Erdoğdu, burada yaptığı açıklamada, Gümüşhane'nin önemli turizm potansiyeline sahip bir il olduğunu söyledi.
Satala Antik Kenti'nde yürütülen çalışmaların bölge turizmi açısından önemine dikkati çeken Erdoğdu, antik kentin keşfedilmeyi bekleyen önemli bir zenginlik olduğuna işaret etti.
Erdoğdu, antik kentte yürütülen çalışmaların ardından bölgenin çok önemli bir turistik destinasyona sahip olacağına dikkati çekerek, şunları söyledi:
"Satala'nın bir an önce gün yüzüne çıkarılması lazım. Antik kentte kazı çalışmalarına geçen yıl başlandı. Bu yıl da az bir ödenek aktarıldı ancak bunlar yeterli değil. Kent olarak bütün paydaşlarla bir araya gelerek Satala'da kazının yaz boyunca devam etmesini sağlamamız lazım. Burada yürütülecek kazı çalışması kent için çok önemli. Burada ortaya çıkarılacak her bir eser Gümüşhane turizmi için büyük kazanım olacaktır. İl Genel Meclisi olarak Satala Antik Kenti'nde yürütülecek çalışmalara destek vereceğiz. Bu alanlarda eksikliklerimizi gidererek, turizm pastasındaki payımızı artıracağız. Meclis olarak turizme desteğimizi esirgemeyeceğiz. Sayın Valimiz, milletvekillerimizle bütün meclis üyelerimizle koordineli çalışıp Gümüşhane'de turizmi canlandıracağız."