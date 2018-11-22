Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'a Ziyaretler

Türk Metal Sendikası Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan
, Ereğli Belediye
Başkanı Hüseyin Uysal
'ı ziyaret etti.
Ercan, ziyarette yaptığı konuşmada, olağan genel kurulu tamamlayarak yeni yönetimi oluşturduklarını ve ilçede çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda toplu iş sözleşme görüşmelerinin halen devam ettiğini belirten Ercan, sürece ilişkin Uysal'a bilgi verdi.
Uysal da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Metin Ercan ve yönetimine başarı diledi.
22 Kasım 2018 Perşembe 15:23