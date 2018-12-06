06 Aralık 2018, 12:49
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Ereğli Belediye Meclisi Toplandı

Ereğli Belediye Meclisi Toplandı

Ereğli Belediye Meclisi aralık ayı oturumu 2. birleşimi, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal başkanlığında yapıldı.

Ereğli Belediye Meclisi aralık ayı oturumu 2. birleşimi, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal başkanlığında yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda düzenlenen toplantıda, komisyona havale edilen maddeler görüşüldü.

Gündem maddelerinde yer alan Karadeniz Bölge Komutanlığının, Süleymanlar Mahallesi'ndeki askeri bölge ve güvenlik sınırlarında değişiklik talebine ilişkin yazısı, konunun Zonguldak İdare Mahkemesinde dava sürecinin devam ettiği gerekçesiyle oy birliğiyle reddedildi. AKM,Hüseyin Uysal
06 Aralık 2018 Perşembe 12:49