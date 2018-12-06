Ereğli Belediye Meclisi Toplandı

Ereğli Belediye
Meclisi aralık ayı oturumu 2. birleşimi, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal
başkanlığında yapıldı. Atatürk Kültür Merkezi
Nikah Salonu'nda düzenlenen toplantıda, komisyona havale edilen maddeler görüşüldü.
Gündem maddelerinde yer alan Karadeniz
Bölge Komutanlığının, Süleymanlar Mahallesi'ndeki askeri bölge ve güvenlik sınırlarında değişiklik talebine ilişkin yazısı, konunun Zonguldak
İdare Mahkemesinde dava sürecinin devam ettiği gerekçesiyle oy birliğiyle reddedildi.
AKM,Hüseyin Uysal
06 Aralık 2018 Perşembe 12:49