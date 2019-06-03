Ereğli Belediye Meclisi toplandı

Ereğli Belediye
Meclisinin haziran ayı oturumu Belediye Başkanı Halil Posbıyık
başkanlığında gerçekleştirildi.
Posbıyık, Atatürk Kültür Merkezi
Nikah Salonu'ndaki toplantıda, ilçede çeşitli eserler kazandıran heykeltıraş Yaman Civan'ın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini belirterek, ilçe halkına başsağlığı diledi.
Meclis toplantısında, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün "Temizlik İşleri Müdürlüğü" adı altında birleştirilmesi ve belediye bünyesinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü
kurulması oy birliğiyle kabul edildi.
Gündemdeki maddelerin müzakere edilmesinin ardından meclis toplantısı sona erdi.
Kaynak: AA
Güncel