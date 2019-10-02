Ereğli Belediye Meclisi toplandı

Ereğli Belediye Meclisi ekim ayı oturumunun 1. birleşimi, Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, gündemdeki maddeler ilgili komisyonlara havale edildi.

Posbıyık, mecliste yaptığı konuşmasında, belediyenin yatırım yapamadığını ve mali açıdan sıkıntılar yaşadığını söyledi. İlçede yaşanan sorunlara karşı kamuoyunun sessiz kalmasını da eleştiren Posbıyık, herkesi duyarlı olmaya davet etti.



Toplantı dilek ve temennilerle sona erdi.

Kaynak: AA