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Ereğli Belediye Meclisi toplandı

Ereğli Belediye Meclisi ekim ayı oturumunun ikinci birleşimi yapıldı.

03.10.2019 17:26Ereğli Belediye Meclisi toplandı
Ereğli Belediye Meclisi ekim ayı oturumunun ikinci birleşimi yapıldı.
Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, belediyeye ait Müftü Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki spor alanı, Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki kafeteryanın 10 yıllığına kiraya verilmesi oy çokluğuyla, Kışla Sanayi Sitesi'ndeki 25 dükkanın satışı da oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı Halil Posbıyık, mecliste yaptığı konuşmada, eski belediye hizmet binasının olduğu alana yeni kültür merkezi, Bozhane mevkisinde bulunan Su Ürünleri Kooperatifi'nin yenilenme işlemleri için çalışma başlattıklarını belirtti.
Toplantıda komisyona havale edilen gündem maddeleri karara bağlandı.

Atatürk Bulvarı, Ereğli Belediye, AKM, Güncel

Kaynak: AA

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