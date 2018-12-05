05 Aralık 2018, 12:11
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Ereğli Belediye Meclisi Toplantısı

Ereğli Belediye Meclisi Toplantısı

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal başkanlığında, belediye meclisinin aralık ayı ilk oturumu gerçekleştirildi.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal başkanlığında, belediye meclisinin aralık ayı ilk oturumu gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'ndaki toplantıda, Ereğli Belediyesi İmar Komisyonu'ndan istifa ederek ayrılan 2 CHP'li meclis üyesinin yerine CHP'den Güler Demiroğlu ve Nezih Kırdar oy birliği ile getirildi.

Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı arasında gerçekleştirilecek "Hayalimdekini Yapmam Çok Kolay" isimli projeye maddi katkı sağlamak üzere yapılacak protokol için Belediye Başkanı Uysal'a yetki verildi.

Gündemde yer alan maddeler, ilgili komisyonlara havale edildi. AKM,Hüseyin Uysal
05 Aralık 2018 Çarşamba 12:11