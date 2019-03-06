Ereğli Belediye Meclisi Toplantısı

Ereğli Belediye
Başkanı Hüseyin Uysal
başkanlığında, belediye meclisinin mart ayı toplantısının ilk oturumu gerçekleştirildi.
Uysal, Atatürk Kültür Merkezi
Nikah Salonu'ndaki toplantıda, 2014-2019 döneminin yarın yapılacak son oturumla tamamlanacağını söyledi.
Görev yaptıkları 5 yıllık süre içerisinde ilçeye önemli hizmetler kazandırdıklarını anlatan Uysal, "Kolay değil, 6 seçim. 15 Temmuz darbe girişimine rağmen bu kadar hizmeti yapmak kolay değil. Bu hizmetler bizim dönemimizde yapıldı, gurur duyabilir ve anlatabilirsiniz." dedi.
Öte yandan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ereğli Belediyesi
özel güvenlik personeli Hasan Kaan
Arslan'ın adının belediye hizmet binası girişindeki sokağa verilmesi kararlaştırıldı.
Hüseyin Uysal, Uysal, Ereğli Belediye, Güncel
Kaynak: AA