Ereğli Belediye Meclisi Toplantısı

Ereğli Belediye
Meclisi mart ayı oturumu 2. birleşimi, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal
başkanlığında yapıldı.
Uysal, Atatürk Kültür Merkezi
Nikah Salonu'nda gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada, görev yaptığı 5 yıllık sürenin hesabını her zaman vermeye hazır olduğunu söyledi.
Belediye meclisinin önemli kararlara imza attığını ifade eden Uysal, "31 meclis üyesiyle çalışmaktan dolayı mutluyum. Meclis üyelerimiz yardımcı oldu, teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman sıkıntılı durumlar yaşamadık. Siyasi görüş farklılıkları yaşamak ve farklı renklerde olmak beni ilgilendirmiyor, hepimiz insanız. Her şeye rağmen kalıcı ve mükemmel eserler yaptık." diye konuştu.
Gündemde yer alan maddelerin görüşülmesinin ardından Başkan Uysal, meclis üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Güncel
Kaynak: AA