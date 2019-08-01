Ereğli Belediyesi'nde halk toplantısı

Ereğli Belediye'sinde halk günü toplantısı gerçekleştirildi.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye toplantı salonundaki programda vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinledi.

Her perşembe halk toplantısı yaparak vatandaşların taleplerini dinlediklerini belirten Posbıyık, "Ereğli'yi her geçen gün daha iyi noktalara taşımak için ekibimizle birlikte çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz." dedi.

Toplantıya, belediye başkan yardımcıları ile birim amirleri de katıldı.

Kaynak: AA