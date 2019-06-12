Ereğli Belediyesi'nden ilaçlama çalışması

Ereğli Belediyesi
haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlattı.
Belediyeden yapılan açıklamada, Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, sinek ve sivrisineklere karşı ilçenin 31 mahallesinde ilaçlama yaptığı belirtildi.
Açıklamada, kış mevsiminde sivrisineklerin saklanarak geçirdikleri alanlarda yapılan kışlak ilaçlama çalışmalarının ardından üreme alanları olan dere yatakları gibi sulak yerlerde larva mücadelesini tamamlayan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, hava sıcaklıklarına paralel artan sivrisineklere karşı ilçenin her mahallesinde akşam saatlerinde ilaçlama yaptığı kaydedildi.
Kaynak: AAEreğli Belediyesi
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