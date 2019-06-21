21.06.2019 16:39
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Ereğli Belediyesi'nin çalışmaları

Ereğli Belediyesi

Ereğli Belediyesinin haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Ereğli Belediyesinin haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamada, Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, sinek ve sivrisineklere karşı ilçenin muhtelif yerlerinde ilaçlama yaptığı belirtildi.
Vatandaşların sıkıntı yaşamaması için belediye ekiplerinin her gün düzenli olarak mahallelerde ilaçlama çalışması yapacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Veteriner İşleri Müdürlüğü Vektör Kontrol ve İlaçlama Merkezi tarafından sıcak havadaki artışla beraber sivrisinekle mücadele hızlandırılırken, halkın uğrak noktalarında da ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Müdürlük ekipleri, başta çocuk parkları olmak üzere, piknik alanlarında, çöp kutusu ve konteynerlerde, mazgallarda ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerini periyodik olarak sürdürüyor."
Kaynak: AA
veteriner , er , Güncel

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