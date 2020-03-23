Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Ereğli Belediyesi vatandaşları koronavirüs konusunda uyarıyor - Haberler

Ereğli Belediyesi vatandaşları koronavirüs konusunda uyarıyor

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Korana virüs (COVİD-19) tedbirleri kapsamında devletin ilgili kurumlarının koymuş oldukları kurallara uyulması noktasında şehir genelinde vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

23.03.2020 16:27 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:27
Ereğli Belediyesi vatandaşları koronavirüs konusunda uyarıyor
Konya 'nın Ereğli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Korana virüs (COVİD-19) tedbirleri kapsamında devletin ilgili kurumlarının koymuş oldukları kurallara uyulması noktasında şehir genelinde vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Birçok ülkeyi etkisi altına alan ve ülkemizde de sayısı gün geçtikçe artan Korana virüs (COVİD-19) ile ilgili ilk günden bu yana titizlikle çalışmalarını sürdüren Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, halkın yoğun kullandığı alanlarda, kamu kurumlarında, toplu ulaşım araçlarında, duraklarda, çöp kovalarının bulunduğu yerlerde ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bunların yanında Zabıta Müdürlüğü ekipleri umuma açık alanlarda vatandaşların toplu bir şekilde bulunmamaları, lokanta, restoran, pastane vs. gibi yerlerin sadece paket servisi yapmaları ve servis masalarını kaldırmaları, 65 yaş ve üstü vatandaşlara yasağa riayet etmeleri hususlarında vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

"Lütfen koyulan kurallara uyalım"

Salgının özellikle 65 yaş ve üstünde çok tehlikeli olması ve yayılmasının önüne geçmek için tüm vatandaşların evde kalmalarının uygun olduğunu her fırsatta dile getiren uzmanlar, duyarlı olmaları konusunda bilgilendirmeleri yapıyorlar. Devletin ilgili kurumlarının koymuş oldukları kurallara eksiksiz uyulması noktasında hemşehrilerinden ve tüm Türk Milletinden ricada bulunan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, koyulan kurallara uyulmasına özen göstererek birlik ve beraberlik içerisinde bu zor günlerin de üstesinden geleceklerine inandığını belirtti. - KONYA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler : Ereğli Belediyesi, Ereğli, Konya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Denetimlerini sıklaştıran polis yaşlıları ormanlık alanda yakaladı Haberler
Denetimlerini sıklaştıran polis yaşlıları ormanlık alanda yakaladı
Biner liralık destek için riski hiçe sayıp soluğu orada aldılar Haberler
Biner liralık destek için riski hiçe sayıp soluğu orada aldılar
Sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı? Bilim Kurulu Üyesi yanıt verdi Haberler
Sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı? Bilim Kurulu Üyesi yanıt verdi
Tunç Soyer’den koronayla mücadele eden personellere moral primi Haberler
Tunç Soyer'den koronayla mücadele eden personellere moral primi
Bakan Selçuk’tan uzaktan eğitim tepkilerine yanıt: Onaylamıyorum Haberler
Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim tepkilerine yanıt: Onaylamıyorum
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi Haberler
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi
İstanbul’da anket yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi? Haberler
İstanbul'da anket yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi?
Trump’ın koronaya karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu Haberler
Trump'ın koronaya karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

İngiltere'deki öğrencilerin tahliyesine başlandı - Haber Maltepe Üniversitesi logosuna "Mesafeyi koruyalım" formatı - Haber Tokat'ta kablo çalan kişi suçüstü yakalandı - Haber Doğu Akdeniz Bölgesi'nde Kovid-19 tedbirleri - HATAY - Haber Fatih'te 62 yaşındaki balıkçı denizde ölü bulundu - Haber Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum - Haber Polis "Ölmek mi istiyorsunuz?" diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi - Haber Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de onaylamıyorum - Haber İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüs anketi yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi? - Haber İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor - Haber Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 7 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar - Ekonomi
Loading