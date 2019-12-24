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Ereğli Belediyesinden dilenci operasyonu

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yürüttükleri dilenci operasyonu ile vatandaşlara rahatsızlık verilmesine ve onların iyi niyetinin suistimal edilmesine engel oluyor.

24.12.2019 15:09 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:14 Ereğli Belediyesinden dilenci operasyonu
Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yürüttükleri dilenci operasyonu ile vatandaşlara rahatsızlık verilmesine ve onların iyi niyetinin suistimal edilmesine engel oluyor.

Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yürüttükleri dilenci operasyonu ile vatandaşlara rahatsızlık verilmesine ve onların iyi niyetinin suistimal edilmesine engel oluyor. Ekiplere bu hususta taviz verilmemesi talimatını veren Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, "Hemşehrilerimizin desteği ve teveccühü ile layık görüldüğümüz belediye başkanlığı makamında hizmet aşkımızla var gücümüzle çalışıyoruz. En büyük hedefimizin huzur şehri Ereğli'yi inşa etmek olduğunu her platformda dile getirdik. Göreve başladığımız ilk günden beri de bu doğrultuda plan ve projelerimizi uygulamaya koyduk. Huzurun inşasında önemli faktörlerden bir tanesine de hemşehrilerimizin taleplerini, beklentilerini koyduk. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizin yürüttüğü çalışmalarda bunu ön planda tutuyoruz. Hemşehrilerimizin iyi niyetlerinin suistimalinin onları rahatsız ettiği gerçeği var ve bu bizi de rahatsız ediyor. Huzursuzluğa neden olacak her unsuru bertaraf etmeye kararlıyız" dedi.

Yapılan çalışmaları yakından inceleyen Başkan Oprukçu, "Açı açığı olmayan ve her anlamda modern yapıya bürünmüş huzurlu bir şehir istiyoruz. Bundan önceki Belediye Başkanlığımızda da olduğu gibi kalıcı ve Ereğlimize çağ atlatacak hizmetlerle gelecek yüzyılımızı inşa etmek için çabalıyoruz. Akhüyük Termal Tesisleri gibi büyük hedefli projelerimizle de soysal, kültürel ve ekonomik anlamda vilayet Ereğli'nin temellerini atmaya devam edeceğiz. Bu kararlılıkla yolumuza devam ederken hemşehrilerimizin de huzurlu yaşam sürmelerini temin edeceğiz" diye konuştu. - KONYA

Zabıta Müdürlüğü, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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