20.06.2019 13:44
Haberler»Güncel»Haber

Ereğli Belediyesinden su baskınlarına anında müdahale

Ereğli Belediyesinden su baskınlarına anında müdahale

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi ekipleri, şiddetli yağmurun su baskınlarına sebep olduğu mahallelerde harekete geçerek, mağduriyetleri en aza indirdi.

Konya'nınEreğliİlçe Belediyesi ekipleri, şiddetli yağmurun su baskınlarına sebep olduğu mahallelerde harekete geçerek, mağduriyetleri en aza indirdi.

Çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunanEreğli BelediyeBaşkanıHüseyin Oprukçu, "Şehrimizde rahmetin bol ve şiddetli yağışların olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Rabbim rahmetinden bizi mahrum eylemesin inşallah. Bu şiddetli yağışlar elbette bazı olumsuzlukların yaşanmasına da sebep olabiliyor. Bu noktada vatandaşlarımızdan gelen ihbarlarla ekiplerimiz anında olay yerine intikal ediyor ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yoğun çaba gösteriyor. Çalışmalarda Acıkuyu ve Yellice Mahallemizde meydana gelen su baskınları ve oluşan oyuk kontrol altına alınmıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyeti giderilerek huzura ve mutluluğa kavuşmaları sağlanmaktadır. Gece geç saatlerde özveri ile çalışan ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, şiddetli yağıştan dolayı mağdur olan Acıkuyu ve Yellice Mahallesindeki hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA
Kaynak: İHA
Ereğli Belediye,Konya,Ereğli,Güncel

Son Dakika Haberleri
15:56Gençler, Yıldırım için pedal çevirdi: Kankamızı İstanbul gençliği hak ettiği yere getirecektir
15:56FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası
15:56İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği yarışı
15:55Bolu'dan Ankara'ya yürüyen işçilere Memur Sen'den destek
15:55Belediye kaçak dökülen hafriyat atıklarını temizledi
15:55ABD'de yumurta şeklindeki robot polis devriye gezdi
15:55Eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı'nın yargılandığı dava