Haberler » Spor » Ereğli Belediyespor'dan İlçe Kaymakamına forma - Spor

Ereğli Belediyespor'dan İlçe Kaymakamına forma

Ereğli Belediyespor yönetimi, Ereğli İlçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlunu ziyaret ederek, Ereğli Belediyespor forması hediye etti.

13.11.2019 14:37 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:41Ereğli Belediyespor'dan İlçe Kaymakamına forma
Ereğli Belediyespor yönetimi, Ereğli İlçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlunu ziyaret ederek, Ereğli Belediyespor forması hediye etti.

Bölgesel Amatör Lig 6'ıncı Grupta mücadele eden Ereğli Belediyespor, geçtiğimiz hafta deplasmanda Belediyespor'u 4-1 yenerek küme düşme potasının içerisinden kurtuldu. Beyazlı takım hafta sonu kendi sahasında oynayacağı Çilimli Belediyespor maçı öncesinde Kulüp 2. Başkanı İhsan Yazıcıoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve antrenörler Kdz. Ereğli İlçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nu ziyaret etti. Eflatun Beyazlı yönetim, desteklerinden dolayı Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumoğluna teşekkür ederek hafta sonu oynanacak olan Çilimli Belediyespor maçına davet etti. Ardından Ereğli Belediyespor yönetimi Çorumluoğluna günün anısına Ereğli Belediyespor forması hediye etti. - ZONGULDAK

Eflatun, Göynük, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
17:48 Levent Gülen ameliyat oldu
17:42 Beşiktaş Başkanı Çebi, TFF Başkanı Özdemir'i ziyaret etti
17:34 CANLI YAYIN DUYURUSU
17:31 Beşiktaş yönetimi, TFF Başkanı Özdemir'i ziyaret etti
17:28 Kaan Kançal: 9 yıl sonra ilk kez kar ettik
17:27 Manchester Cityli Bernardo Silva'nın paylaşımına bir maç ceza geldi
17:15 Fenerbahçe'den Erman Toroğlu ve Zeki Uzundurukan hakkında suç duyurusu!
16:46 Real Madrid, Yusuf Yazıcı için İstanbul'a geliyor
15:38 A Milli Takım İzlanda'da saatlerce beklerken, İzlanda Milli Takımı beklemeden İstanbul Havalimanı'ndan geçti
15:18 Guardiola Bayern Münih'e dönecek iddiası
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 17:56:43