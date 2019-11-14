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Ereğli Belediyespor'dan Vali Bektaş'a ziyaret

Ereğli Belediyespor Yönetimi Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı ziyaret ederek isminin yazılı olduğu Ereğli Belediyespor forması hediye etti.

14.11.2019 16:29 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:34Ereğli Belediyespor'dan Vali Bektaş'a ziyaret
Ereğli Belediye Yönetimi Valisi Erdoğan Bektaş'ı ziyaret ederek isminin yazılı olduğu Ereğli Belediyespor forması hediye etti.

Bölgesel Amatör Lig 6'ncı Grup'da mücadele eden Ereğli Belediyespor hafta sonu saha ve seyircisi önünde Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde devam ediyor.

Eflatun Beyazlı takım Çilimli Belediyespor maçı öncesinde Ereğli Belediyespor yönetim kurulu üyeleri Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı makamında ziyaret etti.

Kulüp 2'nci Başkanı İhsan Yazıcıoğlu, Asbaşkan Tarkan Atik ve antrenör Adem Çelik'in hazır bulunduğu ziyarette kulübün spor faaliyetleri hakkında yönetim Vali Beştaş'a bilgi verdi.

Ardından Ereğli Belediyespor Yönetim Kurulu Üyeleri ziyaretin anısına Vali Erdoğan Bektaş'a isminin yazılı olduğu 67 numaralı Ereğli Belediyespor forması hediye etti. - ZONGULDAK

Ereğli Belediyespor, Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Çilimli, Spor

Kaynak: İHA

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