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Ereğli Belediyespor maske yapımına destek verdi

Ereğli Belediyesi tarafından korona virüs salgını nedeniyle üretime başlanan maskelere, Ereğli Belediyespor futbolcuları, antrenörler ve yöneticilerde destek verdi.

07.04.2020 15:27 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:27
Ereğli Belediyespor maske yapımına destek verdi
Ereğli Belediyesi tarafından korona virüs salgını nedeniyle üretime başlanan maskelere, Ereğli Belediyespor futbolcuları, antrenörler ve yöneticilerde destek verdi.

Korona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada ve Türkiye'de futbol müsabakalarına ara verildi. Futbolcular Bakanlığın evde kal çağrılara uyarak evlerinde yaptıkları idmanlarda formda kalmaya çalışıyorlar.

Bölgesel Amatör Lig 6'ncı Grup'ta mücadele eden Ereğli Belediyespor'da yöneticiler, antrenörler ve futbolcular da Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın talimatı ile başlanan maske üretimine destek oluyor. Futbolcu ve antrenörlerin maske üretimine destek vermesi ise büyük alkış aldı.

Mahallelerde 45 bin haneye ev ev sağlık seti dağıtımı sürerken Belediye Başkanı Halil Posbıyık "Mahallelerdeki dağıtım bittikten sonra köylerde de hemşehrilerimi maskesiz bırakmayacağım. 93 köye maske dağıtımı yapacağız" dedi - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Ereğli Belediyespor, Ereğli Belediyesi, Futbol, Spor
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