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Ereğli'de 9 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 9 ayrı suçtan aranan şüpheli evinde yakalandı.

04.10.2019 13:20Ereğli'de 9 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 9 ayrı suçtan aranan şüpheli evinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen Eyüp K.'nin (57), Kepez Mahallesi Ali Paşa Sokak'taki ikametine geleceğini ihbarını aldı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları operasyonda Eyüp K'yi gözaltına aldı.
Öte yandan evde bulunan 55 yaşındaki Ahmet G.'nin de 5 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.
İkamette yapılan aramalarda 3 tabanca, yaklaşık 250 mermi, bıçak ve çeşitli suç aletleri ele geçirildi.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Zonguldak, Kepez, Eyüp, Güncel

Kaynak: AA

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