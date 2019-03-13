Ereğli'de Acil Durum ve Tahliye Tatbikatı

Kaynak: AA

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda acil durum tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.Ekipler, Kepez Mahallesi'ndeki tatbikatta, ilk olarak konferans salonunda yangın, tahliye ve doğal afetlere yönelik bilgi verdi.Senaryo gereği yurtlarda mahsur kalan öğrencilerin merdivenli itfaiye araçları ve iplerle tahliyeleri sağlandı.Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe genelinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yönelik eğitimler düzenlediklerini söyledi.Etkinliklerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hareket tarzlarının teorik ve uygulamalı olarak anlatıldığını ifade eden Ateş, eğitimlere devam edeceklerini belirtti.