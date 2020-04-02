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Ereğli'de belediye el dezenfektanı üretimine başladı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde belediye ekipleri, maske ve eldivenin ardından el dezenfektanı üretimine de başladı.

02.04.2020 17:43 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:43
Ereğli'de belediye el dezenfektanı üretimine başladı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde belediye ekipleri, maske ve eldivenin ardından el dezenfektanı üretimine de başladı. Üretilen hijyen ürünleri kent sakinlerine ücretsiz şekilde dağıtılacak.

Karadeniz Ereğli Belediyesi, maske ve eldivenin ardından el dezenfektanı üretimine başladı. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, içme suyu arıtma tesisinde kurulan dezenfektan imalatı bölümünü inceledi. Belediye ekipleri, daha önce başladıkları maske ve eldiven imalatının ardından dezenfektan üretimiyle birlikte hazırlayacakları ürünleri halka ücretsiz dağıtacak.

'KİMYAGERLER İLE KURDUK'

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, kimyager ve eczacılarla birlikte çalıştıklarını belirterek, "Üretim alanında kimyagerlerimiz ve eczacımız ile birlikte dezenfektan üretim alanı kurduk. Burada şişelere hazırlanan dezenfektanlar düğün salonuna gönderiliyor. Düğün salonunda yapılacak olan pakette maske, eldiven, sabun ve koronavirüs ile ilgili broşür ile birlikte cumartesi günü 31 mahallede dağıtım yapacağız" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Halil Posbıyık, Güncel
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