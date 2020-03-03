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Ereğli'de "Çalışan Gençlik Sosyalleşiyor" Projesi

Konya'nın Ereğli ilçesinde, Çıraklık Eğitim ve Açık Öğretim Lisesinde eğitim gören ve çeşitli mesleklerde çalışan gençlerin sosyalleşmelerine yönelik projenin uygulanmasına başlandı.

03.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 03.03.2020 09:48Ereğli'de
'nın ilçesinde, Çıraklık Eğitim ve Açık Öğretim Lisesinde eğitim gören ve çeşitli mesleklerde çalışan gençlerin sosyalleşmelerine yönelik projenin uygulanmasına başlandı.
Ereğli Gençlik Merkezi Müdürü Harun Aydın, yaptığı açıklamada, "Çalışan Gençlik Sosyalleşiyor Projesi"nin, 15-29 yaşlarındaki gençlere yönelik gerçekleştirildiğini anımsatarak, bu kapsamda mesleki, sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra geziler ve kamplar da düzenleyeceklerini aktardı.
Aydın, "Ülkemizde ilk defa ilçemizde pilot bölge olarak uygulanacak olan ve bakanlığımızca desteklenen projemizde Gençlik ve İlçe Müdürlüğümüz, İlçe Mili Eğitim Müdürlüğümüz ve Ereğli TÜGVA temsilciliği de paydaş olarak projemizi destekleyecek. Gençler için 'amasız ve fakatsız' çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

3.03.2020 11:39:40