Ereğli'de, Çocuk ve Gençlik Meclisi Seçimleri

Ereğli Belediyesi'nin, 2018-2019 yılı Çocuk ve Gençlik Meclisi seçimleri yapıldı. Atatürk Kültür Merkezi
Nikah Salonu'nda yapılan seçimlerde Çocuk Meclisi Başkanlığına Ömer Sait Başkör, Başkan Yardımcılığına Melek İzmirli, üyeliklere Şevval Biçer, Ayşe Buse Çakır, Emir Bayram, Eren Berber, Miraç Berk Çolakoğlu ve Fevzi Gökmen seçildi.
Gençlik Meclisi Başkanlığına Batuhan Demiriz, yardımcılığına Şüheda Arslan, üyeliklere ise Nesrullah Gökçek
, Umut Aslan ve Dilan Kalkan seçildi.
Belediye Başkanı Hüseyin Uysal
, seçimlerin ardından yaptığı konuşmada, gençlere yaşanabilir bir şehir bırakmak istediklerini belirterek, "Bir şehirde çocuklar mutlu ise şehir mutlu olur. Amacımız ilçemizi, çocuk ve gençlerin mutlu olabileceği bir şehir haline getirebilmek. Bunun için çok çalışıyoruz." dedi.
Uysal, başkan seçilen Başkör ve Demiriz'e mazbatalarını vererek rozet taktı.
AKM
11 Aralık 2018 Salı 16:44