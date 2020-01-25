Ereğli'de depremzedeler için yardım kampanyası

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile Erbirlik Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi tarafından depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı. Vatandaşların büyük destek verdiği kampanyada, kıyafet, battaniye, çocuk bezi, çocuk maması ve gıda ürünleri, bir TIR'a yüklendi.

TIR'ın Elazığ'a doğru yola çıkması beklenirken Kooperatif Başkanı Seçkin Turhan, deprem nedeniyle evleri zarar gören vatandaşlara destek olmak istediklerini söyledi. Başkan Turhan, "Öncelikle Elazığ'daki vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun diliyorum. Türkiye'mize geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara şifa diliyorum. Kooperatif olarak bir nebze de olsun yardımımız dokunsun amacıyla TIR'ımızı buraya çektik. Halkımızdan ihtiyaçları karşılayacak yardımları bekliyoruz. Duyarlı vatandaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyoruz. İhtiyaç olması halinde lojistik destek vermeye hazırız" dedi.