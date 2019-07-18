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Ereğli'de dere taştı; ev ve iş yerleri su altında (3)

EREĞLİ'DE HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLADIZonguldak'ın Ereğli ilçesinde derenin taşması sonucu meydana gelen selin ardından suların çekilmesiyle hasar tespit çalışmalarına başlandı.

18.07.2019 17:37 Ereğli

EREĞLİ'DE HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLADI
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde derenin taşması sonucu meydana gelen selin ardından suların çekilmesiyle hasar tespit çalışmalarına başlandı. Su taşkınlarından zarar gören iş yerleri ve evlerin sahipleri temizlik çalışması başlattı. Selde hafif yaralanan 3 kişi, Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ekiplerin aralıksız olarak çalışmaya devam ettiğini, suların çekilmesinin ardından hasar tespit çalışmasını hızlandırdıklarını söyledi. Diğer yandan sel sularının iş yerine giriş anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde suların girmeye başladığı sel sularının iş yerini kısa sürede doldurduğu görülüyor.


Kaynak: DHA
Zonguldak, Güncel

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