EREĞLİ'DE DERE TAŞTI, EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan yağmur nedeniyle derenin taşması sonucu ev ve iş yerlerini bastı. İtfaiye ve polis ekipleri, evlerde mahsur kalanları kurtarma çalışması başlattı.

İlçede gece başlayan ve sabaha karşı şiddetini attıran sağanak yağmur sele neden oldu. Aşırı yağış nedeniyle taşan Kabasakal deresi, Kavaklık Mahallesi, Solak Köyü yol ayrımı ve Göçmenler Mahallesi'nde su taşkınlarına neden oldu. Evlerinde mahsur kalan yaklaşık 45 kişi itfaiye ve polis ekiplerinin çalışması sonrasında kurtarıldı. Bazı vatandaşlar ise kendisini kurtarmaya gelen itfaiye ekiplerine evinden çıkmayacağını söyleyerek evinde kaldı. Belediye ekipleri, tıkanan rögar kapaklarını açmak için çalışma başlattı. Evlerinde mahsur kalanlar için kurtarma çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü

----------------------------

Kavaklık mahallesinde evden yapılan kurtarma çalışması

İtfaiye aracının üstüne alınan vatandaşların araçtan indirilmesi

Taşan Kabasakal Deresi

Evlerin su altında kalması

İnsanların sokaklara dökülmesi

Suyun içinden geçmeye çalışan motosiklet sürücünün düşmesi

Süre: (5: 18 ) Boyut: ( 980 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

