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Ereğli'de dezenfekte çalışmaları sürüyor

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok ülkesine yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Ereğli'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

26.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:58
Ereğli'de dezenfekte çalışmaları sürüyor
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok ülkesine yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Ereğli'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamada, ekiplerin dezenfekte çalışmasının yanı sıra koruma tedbirlerini arttırdığı, cadde ve sokakların ilaçlı suyla yıkandığı hatırlatıldı.
Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 24 saat kesintisiz hizmet vererek cadde ve sokaklar ile kaldırımları ilaçlı suyla temizlediği kaydedilen açıklamada, vatandaşlara evde kalın çağrısı yapıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

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