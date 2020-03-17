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Ereğli'de dezenfekte çalışmaları ve iş yeri denetimleri

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok ülkesine yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Ereğli'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

17.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:38
Ereğli'de dezenfekte çalışmaları ve iş yeri denetimleri
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok ülkesine yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Ereğli'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
Ereğli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda bütün sosyal tesislerde hizmete ara verildiği hatırlatıldı.
Yaşlılar evi, kafeler ve düğün salonları olmak üzere bütün sosyal tesislerin kapatıldığı aktarılan açıklamada, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerince faaliyetleri durdurulan iş yerlerine yönelik denetimler yapıldı. İlçe genelinde iş yerlerinin kapatma kararına uydukları, şu ana kadar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı görüldü. Denetimler devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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Kaynak: AA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

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