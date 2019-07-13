13.07.2019 13:27
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Ereğli'de eski hükümet konağı ve adliye binası yıkılacak

Ereğli

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından eski hükümet konağı ve adliye binası yıkım inşaatı ihalesi gerçekleştirileceği bildirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından eski hükümet konağı ve adliye binası yıkım inşaatı ihalesi gerçekleştirileceği bildirildi.
Ereğli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, eski hükümet konağı ve adliye binasının yıkım öncesi sökülebilecek ve yıkım enkazından çıkabilecek malzemeler karşılığında 19 Temmuz'da ihalesinin gerçekleştirileceği belirtildi.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale gününe kadar Köylere Hizmet Götürme Birliğine başvuruda bulunabileceği belirtilen açıklamada, işin süresinin 60 gün olduğu, ihalenin Ereğli Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda saat 16.30'da gerçekleştirileceği kaydedildi.
Kaynak: AA
Köylere Hizmet Götürme Birliği, Zonguldak, Hükümet, Güncel

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