Ereğli'de fırtına; cami minaresi devrildi, çatılar uçtu
KONYA'nın Ereğli ilçesinde, saatteki hızı 72 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle caminin minaresi ile çok sayıda ağaç devrildi, onlarca evin çatısı uçtu.
10.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:31
KONYA'nın Ereğli ilçesinde, saatteki hızı 72 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle caminin minaresi ile çok sayıda ağaç devrildi, onlarca evin çatısı uçtu.
Kentin güneydoğusunda yer alan Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle 2 ilçedeki okullar, bugün için tatil edildi. Ereğli'de saatteki hızı 72 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle onlarca evin çatısı uçtu, çok sayıda araç hasar gördü. Kentin farklı noktalarında çok sayıda ağaç da devrildi.Fırtınada Karaman yolunda TIR devrilirken, başka TIR'ın dorsesinin üst bölümü de yerinden fırladı. Aydınlar Mahallesi'ndeki Aydınlar Cami ile Halkapınar'daki bir caminin minaresi devrildi. Yaralanan olmazken, fırtınanın etkisinin gün boyu süreceği belirtildi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Ereğli'de fırtına; cami minaresi devrildi, çatılar uçtu
Etiketler : Halkapınar, Ereğli, Güncel
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