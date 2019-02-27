Ereğli'de Gönüllü İtfaiyecilik Kursu Düzenlenecek

Ereğli Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü tarafından gönüllü itfaiyecilik kursu düzenleneceği bildirildi.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, kursiyerlere, yangın, yangına müdahale, afetlerde hareket tarzı, enkaz arama-kurtarma, düğüm çeşitleri, ilk yardım gibi derslerinin teorik ve uygulamalı olarak verileceği belirtildi.
Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere gönüllü itfaiyeci kimlik kartı verileceği kaydedilen açıklamada, "Bugüne kadar 10 grupta yaklaşık 350 kişiye eğitim verilmiştir. Kimlik kartı olan kursiyerlerimizle doğa yürüyüşleri ve kamp programları hazırlanacaktır. Son başvuru süresi 1 Mart mesai saati bitimine kadardır. Müracaatlar şahsen Ereğli Belediye
binasında bulunan itfaiye müdürlüğümüze yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA