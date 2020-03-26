Ereğli'de gönüllü kadınlar maske dikmeye başladı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesindeki Cumhuriyet Halk Evleri'nde, kadınlar gönüllü olarak maske dikmeye başladı.

Ereğli Belediyesi, Ereğli Kent Konseyi ile birlikte salgınla mücadele kapsamında maske dikimine başladı. Cumhuriyet Halk Evleri'nde bulunan dikiş atölyesinde başlayan maske dikiminde, kadınlar gönüllü oldu. 10 kadının bugün dikmeye başladığı maskeler, vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına ücretsiz dağıtılacak.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ihtiyaç duyulan maskeyi üretmek için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Koronavirüs salgınına karşı koruyucu tedbirlere katkısı olması için kollarımızı sıvadık. Dikiş makinelerimiz bu sabahtan itibaren harıl harıl maske üretmeye başladı. Birinci önceliğimiz Ereğli halkının güvenliğini sağlamak. Maskeleri halkımıza ücretsiz dağıtacağız. Maske üretimi için gerekli özel koruyucu kumaşı ve gerekli diğer malzemeleri sağladık. Standartları konusunda teknik bilgileri aldık. Hijyen ortamda, uygun ölçülerde nitelikte üretim ve paketleme yapılıyor. Belediye olarak gerekli bütün kaynağı ayırıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA